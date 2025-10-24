Джордж Расселл: «Достойный сезон. Горжусь, что выжимаю максимум в большинстве гонок»

Расселл высоко оценил собственные выступления в 2025-м.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подвел промежуточные итоги года для себя перед Гран-при Мехико.

«Достойный сезон. Не буду говорить, что я горжусь четвертым местом [в чемпионате], но горжусь, что получается выжимать максимум в большинстве гонок. В прошлый уик-энд не вышло, поэтому я покинул Остин разочарованным.

И как можно быть полностью уверенным, что ты опередишь соперника, если разрывы настолько маленькие? Это невозможно, ведь на прошлом этапе второе и четвертое место буквально разделили 20 миллисекунд – пожалуй, это определило, заработаешь ты подиум или нет. Ты просто знаешь, что в третьем сегменте и на старте нужно показывать первоклассный уровень, если хочешь попасть в призы», – отметил Джордж.

