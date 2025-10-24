  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Пиастри или Норрис должны выиграть титул – у «Макларена» все еще быстрейшая машина»
2

Джордж Расселл: «Пиастри или Норрис должны выиграть титул – у «Макларена» все еще быстрейшая машина»

Расселл сделал прогноз на чемпионство в «Ф-1».

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о борьбе за титул между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом, а также лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Считаю, выиграет все равно один из пилотов «Макларена» – или, по крайней мере, должен выиграть, потому что у команды все еще быстрейшая машина.

Но, разумеется, Макс в данный момент выступает прекрасно, и, похоже, [«Ред Булл»] обрел скорость, которую не демонстрировал весь сезон, команда хорошо смотрится на любых трассах.

Однако здесь у нее были большие проблемы в прошлом году. «Феррари» одержала победу, «Макларен» был быстрым, мы финишировали впереди Макса. Если «Макларен» в этот уик-энд сделает дубль, а Макс станет седьмым, все снова поменяется. Думаю, это все же будет один из гонщиков «Макларена», – заявил британец перед Гран-при Мехико.

Гюнтер Штайнер: «Пилот хочет получать поддержку со стороны команды, чтобы выиграть чемпионат. Пиастри этой поддержки не чувствует»

Оскар Пиастри: «Переживания из-за Ферстаппена не помогут мне выиграть чемпионат»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФеррари
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoМерседес
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Серхио Перес о борьбе за титул: «Ферстаппен заслуживает победы»
6 минут назад
Кими Антонелли согласился с мнением Расселла: «Сейчас обгонять в «Ф-1» сложно. Важны квалификация и первый круг»
20 минут назад
Изак Аджар: «Я в «Ф-1», чтобы сражаться с лучшими. Хотя перспектива борьбы с Ферстаппеном немного пугает»
23 минуты назад
Лиам Лоусон о шансах сохранить место в «Ф-1»: «Я не идеален, но в целом сделал все, что мог»
41 минуту назад
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
49 минут назад
Пьер Гасли о том, что Колапинто ослушался приказа «Альпин»: «Было ли это его лучшее решение? Нет. Научится ли он чему-то? Да»
49 минут назад
Карлос Сайнс: «Решение стюардов оштрафовать меня потерей 5 мест на старте в Мехико я считаю несоразмерным инциденту»
56 минут назад
Фернандо Алонсо о сезоне-2025: «Иногда можем заработать пару очков, но праздновать тут в любом случае нечего»
сегодня, 09:09
Джордж Расселл: «Достойный сезон. Горжусь, что выжимаю максимум в большинстве гонок»
сегодня, 09:02
Льюис Хэмилтон: «В прошлом году «Феррари» была очень сильна на этой трассе. Надеюсь, это поможет и сейчас»
сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15