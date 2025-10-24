Джордж Расселл: «Пиастри или Норрис должны выиграть титул – у «Макларена» все еще быстрейшая машина»

Расселл сделал прогноз на чемпионство в «Ф-1».

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл высказался о борьбе за титул между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом , а также лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Считаю, выиграет все равно один из пилотов «Макларена» – или, по крайней мере, должен выиграть, потому что у команды все еще быстрейшая машина.

Но, разумеется, Макс в данный момент выступает прекрасно, и, похоже, [«Ред Булл»] обрел скорость, которую не демонстрировал весь сезон, команда хорошо смотрится на любых трассах.

Однако здесь у нее были большие проблемы в прошлом году. «Феррари » одержала победу, «Макларен» был быстрым, мы финишировали впереди Макса. Если «Макларен» в этот уик-энд сделает дубль, а Макс станет седьмым, все снова поменяется. Думаю, это все же будет один из гонщиков «Макларена», – заявил британец перед Гран-при Мехико.

