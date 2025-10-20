  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Управляющий директор «Альпин»: «Команда разочарована, что Колапинто ослушался приказа сохранять позиции»
4

Управляющий директор «Альпин»: «Команда разочарована, что Колапинто ослушался приказа сохранять позиции»

В «Альпин» недовольны тем, что Колапинто проигнорировал командный приказ.

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен отреагировал на обгон Пьера Гасли со стороны напарника Франко Колапинто на Гран-при США.

Французская команда приказала своим пилотам сохранять позиции, однако аргентинец совершил маневр. Колапинто финишировал 17-м, Гасли – 19-м.

«Что касается Пьера, мы защищались от андерката, позвав его в боксы за «софтом» чуть раньше, чем хотелось бы, а затем провели медленный пит-стоп – мы его изучим и устраним причины.

Франко удалось продлить отрезок на «медиуме», и в конце гонки у него было преимущество по шинам, когда он догнал Пьера.

Мы приказали гонщикам сохранять позиции, поскольку следили за расходом топлива на обеих машинах, а дополнительной переменной было количество оставшихся кругов, ведь лидеры приближались [для обгона на круг].

Любая инструкция со стороны пит-уолл является окончательным решением, и мы разочарованы, что ее ослушались. Мы изучим ситуацию и разберемся с этим внутри команды», – заявил менеджер.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
Стив Нильсен
logoАльпин
Гран-при США
logoПьер Гасли
logoФранко Колапинто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ландо Норрис: «Правило о нарушениях границ трассы – самое глупое. От нас ждут борьбы, а мы получаем за это штраф»
5 минут назад
Сотрудник «Ред Булл» пытался сорвать стартовую метку Норриса. Команду оштрафовали на 50 000 евро за присутствие постороннего на решетке
614 минут назадФото
Лоран Мекьес о шансах Ферстаппена на титул: «Вы видите, что я веду себя тихо. «Ред Булл» не выставляет себя на показ»
237 минут назад
Лоран Мекьес: «Наблюдать за Ферстаппеном – это все равно что смотреть, как творится история»
сегодня, 10:24
Карлос Сайнс об аварии: «Антонелли действовал агрессивнее, чем Бермэн, сильнее закрывал калитку»
2сегодня, 10:02
Ферстаппен сравнялся с Феттелем по числу подиумов (122) после победы в США. Больше только у Шумахера и Хэмилтона
7сегодня, 09:47
Оскар Пиастри: «Борьба с Норрисом слишком плотная, чтобы «Макларен» поставил на одного гонщика»
14сегодня, 09:35
Фредерик Вассер о доверии со стороны «Феррари»: «Заявление президента Элканна было максимально четким. Думаю, все ясно»
сегодня, 09:29
Стример Мэддисон: «Пиастри сломлен. Его истеричное поведение сыграет на руку Ферстаппену»
2сегодня, 09:25
Шарль Леклер о борьбе с Норрисом: «Ни о чем не жалею»
2сегодня, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
16 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07