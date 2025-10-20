Управляющий директор «Альпин»: «Команда разочарована, что Колапинто ослушался приказа сохранять позиции»

В «Альпин» недовольны тем, что Колапинто проигнорировал командный приказ.

Управляющий директор «Альпин » Стив Нильсен отреагировал на обгон Пьера Гасли со стороны напарника Франко Колапинто на Гран-при США.

Французская команда приказала своим пилотам сохранять позиции, однако аргентинец совершил маневр. Колапинто финишировал 17-м, Гасли – 19-м.

«Что касается Пьера, мы защищались от андерката, позвав его в боксы за «софтом» чуть раньше, чем хотелось бы, а затем провели медленный пит-стоп – мы его изучим и устраним причины.

Франко удалось продлить отрезок на «медиуме», и в конце гонки у него было преимущество по шинам, когда он догнал Пьера.

Мы приказали гонщикам сохранять позиции, поскольку следили за расходом топлива на обеих машинах, а дополнительной переменной было количество оставшихся кругов, ведь лидеры приближались [для обгона на круг].

Любая инструкция со стороны пит-уолл является окончательным решением, и мы разочарованы, что ее ослушались. Мы изучим ситуацию и разберемся с этим внутри команды», – заявил менеджер.

