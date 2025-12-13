  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Спасибо мистеру Пиастри, который сильно помог мне прибавить, и Ферстаппену за постоянное давление»
Ландо Норрис: «Спасибо мистеру Пиастри, который сильно помог мне прибавить, и Ферстаппену за постоянное давление»

Норрис поблагодарил Пиастри и Ферстаппена после получения чемпионского кубка.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис получил трофей за первый титул в «Формуле-1», после чего обратился с речью, посвященной своей команде, напарнику Оскару Пиастри и сопернику из «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Поздравления и спасибо «Макларену» за то, что команда предоставила нам обоим невероятный болид, который временами делал нашу жизнь очень легкой и прекрасной, мы смогли одержать много побед.

Мистеру Пиастри – невероятному напарнику, который так сильно помог мне прибавить за последние сезоны и сделал эту команду такой, помог «Макларену» выиграть два Кубка конструкторов подряд. И, конечно, Максу за то, что постоянно бросал вызов, оказывал давление – делал все, что Макс обычно делает.

Но это было невероятно. Это мечта многих людей, многих пилотов. И мне наконец удалось это пережить – осуществить то, о чем я мечтал маленьким ребенком. Помню, как я стоял на этой сцене много-много лет назад – думаю, в 2014-м.

Потрясающе было расти вместе со многими из вас, с «Маклареном», бороться со всеми чемпионами, с которыми я гонялся – с Льюисом [Хэмилтоном], Максом, Себом [Феттелем], Фернандо [Алонсо], со всеми невероятными гонщиками, за которыми я следил ребенком, получить шанс их обыграть, показать, на что я способен. В этом году удалось, и я очень горжусь.

Я был очень счастлив в воскресенье вечером, потом невероятно напился и потрясающе провел время», – подчеркнул британец.

Норрису вручили чемпионский кубок «Ф-1»

Ландо Норрис о тусовке после титула: «Если праздновать исполнение мечты, то водкой. С «Ред Булл»? Точно нет»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
