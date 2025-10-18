Фото
Стролл с Оконом столкнулись в спринте перед Гран-при США

Стролл врезался в Окона в спринте в Остине.

Пилоты «Астон Мартин» и «Хааса» Ланс Стролл и Эстебан Окон столкнулись друг с другом в конце спринта перед Гран-при США.

Инцидент произошел на 16-м круге. Стролл, в попытке совершить обгон, пошел в атаку в первом повороте, нырнув на внутреннюю траекторию – но столкнулся с блокировкой колес и в результате врезался в «Хаас» Окона.

В результате столкновения оба пилота сошли с дистанции гонки.

Расклады «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoЛанс Стролл
Гран-при США
logoАстон Мартин
logoХаас
logoЭстебан Окон
logoФормула-1
происшествия
