0

Стролл потеряет 5 позиций на старте Гран-при США за аварию с Оконом

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл получил наказание после спринта на Гран-при США.

Канадец завершил мини-гонку столкновением с соперником из «Хааса» Эстебаном Оконом. Оба гонщика сошли.

Стюарды возложили всю вину за инцидент на Ланса. Пилот потеряет пять позиций на старте основной гонки – эквивалент десятисекундного штрафа, который Стролл не смог отбыть. Кроме того, представитель «Астон Мартин» получил два штрафных балла (всего – семь за последние 12 месяцев).

Стролл с Оконом столкнулись в спринте перед Гран-при США

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
