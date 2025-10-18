Стролл потеряет 5 позиций на старте Гран-при США за аварию с Оконом

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл получил наказание после спринта на Гран-при США.

Канадец завершил мини-гонку столкновением с соперником из «Хааса » Эстебаном Оконом . Оба гонщика сошли.

Стюарды возложили всю вину за инцидент на Ланса. Пилот потеряет пять позиций на старте основной гонки – эквивалент десятисекундного штрафа, который Стролл не смог отбыть. Кроме того, представитель «Астон Мартин » получил два штрафных балла (всего – семь за последние 12 месяцев).

Стролл с Оконом столкнулись в спринте перед Гран-при США

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл спринт, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис и Пиастри столкнулись и сошли