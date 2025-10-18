  • Спортс
  • Андреа Стелла обвинил «пилотов с богатым опытом» в аварии Норриса и Пиастри: «Удивляет, что соперники недостаточно осмотрительны»
12

В «Макларене» раскритиковали соперников за аварию своих пилотов.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о столкновении Ландо Норриса и Оскара Пиастри на старте спринта на Гран-при США.

«Мы разочарованы, что не получилось погоняться. Инцидент в первом повороте вывел обе машины из гонки. Удивляет, что некоторые пилоты с богатым опытом недостаточно осмотрительны – это первый поворот, надо следить за тем, чтобы не повредить болиды соперников.

Надо перезапустить уик-энд. Мы в хорошем положении с точки зрения скорости. Надеемся, появится возможность гоняться как обычно и воспользоваться эффективностью машины.

Очки важнее всего. Я говорю не об умысле – просто об осмотрительности, особенно если ты оказался на очень хорошей позиции для некоторых из этих очень опытных гонщиков. Немного осмотрительности никому бы не помешало.

Последствия заключаются в математике. Потеряны восемь очков для обоих гонщиков, но мы сосредоточены на себе. Мы знаем, что если получится гоняться как обычно, то у нас очень быстрая машина, два сильных пилота – с очками все наладится. С нетерпением ждем нормальных гонок», – заявил менеджер.

Норрис и Пиастри столкнулись на первом круге спринта в Остине

Зак Браун о двойном сходе: «Ни один из пилотов «Макларена» не виноват. Любительский пилотаж от некоторых гонщиков»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
