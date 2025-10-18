Зак Браун о двойном сходе: «Ни один из пилотов «Макларена» не виноват. Любительский пилотаж от некоторых гонщиков»
Босс «Макларена» не стал винить своих гонщиков в очередной аварии.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал сход Оскара Пиастри и Ландо Норриса после столкновения друг с другом.
«Это было ужасно. Ни один из пилотов не виноват. Это любительский пилотаж от некоторых гонщиков, который испортил заезд двум ребятам.
Хочу пересмотреть повтор, но, очевидно, Нико Хюлькенберг въехал в Оскара и не должен был там находиться, въехал в его левую заднюю шину», – заявил Браун.
Норрис и Пиастри столкнулись на первом круге спринта в Остине
