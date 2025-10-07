  • Спортс
  • Тото Вольфф о том, почему в «Ф-1» мало гонщиков из Азии: «Людям нужны герои. Прирост немецких пилотов был связан с Шумахером»
6

Тото Вольфф о том, почему в «Ф-1» мало гонщиков из Азии: «Людям нужны герои. Прирост немецких пилотов был связан с Шумахером»

Вольфф рассказал, что может помочь популяризации гонок на национальном уровне.

Руководитель «Мерседеса» объяснил, почему в «Ф-1» мало пилотов из Азии.

На данный момент в серии выступают только два представителя данной части света – японец Юки Цунода из «Ред Булл» и таец Алекс Албон из «Уильямса».

«Если говорить об «Ф-1», то это чистая меритократия. Ты не можешь позволить себе, чтобы за рулем твоего болида сидел не лучший пилот.

Все начинается с картинга. Людям нужны герои. Когда у нас был большой прирост немецких пилотов, то это потому, что дети видели [Михаэля] Шумахера. Нужна искра – и тогда все пойдет как надо», – сказал Вольфф.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: grandprix247
