  Мартин Брандл: «Норрис воспользовался моментом и проявил себя блестяще. Динамика в «Макларене» необратимо изменится, это был вопрос времени»
Мартин Брандл: «Норрис воспользовался моментом и проявил себя блестяще. Динамика в «Макларене» необратимо изменится, это был вопрос времени»

Брандл разобрал атаку Норриса на Пиастри.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл проанализировал инцидент между напарниками по «Макларену» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура.

«Гоночная траектория «Ф-1» и всех серий поддержки находится справа на этом временном городском автодроме, и там существенно чище, а сцепления больше. Это означало, что Расселл сорвался с места хорошо, а гонщики вроде Ферстаппена и Хэмилтона слева – не так здорово.

Из-за этого, в свою очередь, Пиастри сблизился с Ферстаппеном, что открыло калитку на внутренней траектории для быстро стартовавшего Норриса – он смог успешно атаковать и нырнуть внутрь в третьем повороте. Он воспользовался моментом и проявил себя блестяще, но все происходило на влажном асфальте, и он задел заднюю часть «Ред Булл» Ферстаппена, повредив свое переднее антикрыло, после чего продолжил дерзкий обгон, оттолкнувшись от напарника Пиастри, которого маневр не впечатлил, и это мягко сказано. Стюарды были не так обеспокоены тем, что происходило на первом круге, и штрафа не последовало.

Пиастри призвал команду разобраться с учетом правил, которые запрещают контакты между напарниками – в «Макларене» отказались. Должно быть, брифинг после гонки вышел бурным, и у меня нет никаких сомнений в том, что динамика между двумя гонщиками «Макларена» необратимо изменится в будущем. Это был просто вопрос времени.

Наверное, «Макларену» нужно позволить двум пилотам устроить жесткую борьбу между собой с нулевым вмешательством – борьбу, когда перчатки сброшены. От ядерных последствий оградит необходимость завершать гонки, зарабатывать очки, избегать штрафов, а также Ферстаппена, который настигает эту пару, и исчерпания деталей новейшей спецификации, ведь команда уже сосредоточена на сезоне-2026», – написал эксперт.

Норрис отыграл 12 очков у лидера «Ф-1» Пиастри за 3 Гран-при, Ферстаппен – 41

Андреа Стелла о контакте Норриса и Пиастри в Сингапуре: «Доверие пилотов к «Макларену» важнее очков»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
