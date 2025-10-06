Лоран Мекьес: «Мой вклад в успехи «Ред Булл» все еще равен нулю»

Мекьес настоял, что внес нулевой вклад в успехи «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес в очередной раз заявил, что не сыграл никакую роль в недавнем прогрессе «Ред Булл».

Француз уже говорил об этом после победы Макса Ферстаппена в Монце. В Сингапуре журналисты повторили вопрос и получили тот же ответ.

«Мой вклад все еще равен нулю, ребята, нулю. И я говорю это с той же серьезностью, что и после гонки в Монце.

Улучшение темпа в основе своей связано с работой каждого в команде, все стараются проанализировать пределы машины – гонка за гонкой. Что не дает нам использовать весь потенциал машины? Как добавить темпа? Где именно его нужно добавить, чтобы улучшить время на круге?

Эта работа проводится с максимальной вовлеченностью со стороны Макса, это работа окупается – и это хорошие новости. Потому что это подтверждает тот факт, что у нас лучшие сотрудники, о которых можно только мечтать. И мы продолжим работать, мы не останавливаемся. Мы будем трудиться из гонки в гонку и постараемся понять, как нам еще прибавить», – сказал Мекьес.

