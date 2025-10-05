  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Отключу радио, если будешь говорить со мной каждый круг». Фернандо Алонсо об оставшейся дистанции после 9-секундного пит-стопа
6

«Отключу радио, если будешь говорить со мной каждый круг». Фернандо Алонсо об оставшейся дистанции после 9-секундного пит-стопа

Алонсо резко высказался по радио во время гонки на «Марина-Бэй».

«Астон Мартин» провел медленный пит-стоп Фернандо Алонсо во время Гран-при Сингапура – испанец оставался на месте более девяти секунд.

После этого двукратный чемпион «Формулы-1» выразил недовольство тем, что инженер сообщает о количестве оставшихся кругов.

«Если ты будешь говорить со мной каждый круг, я отключу радио», – заявил Фернандо.

После обгона соперника из «Рейсинг Буллз» Изака Аджара настроение испанца улучшилось.

«Приз герою гонки!» – воскликнул Алонсо.

Фернандо Алонсо: «Сейчас «Астон Мартин» является примерно восьмой по скорости командой пелотона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoАстон Мартин
Гран-при Сингапура
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
logoИзак Аджар
logoРейсинг Буллз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Оскар Пиастри об инциденте с Норрисом: «Мне нужно посмотреть повтор, прежде чем я смогу высказать свое мнение»
2 минуты назад
Зак Браун: «Кубок конструкторов нельзя выиграть без двух великолепных гонщиков. Пиастри и Норрис сражаются жестко и чисто»
39 минут назад
Ландо Норрис об инциденте с Пиастри: «Трасса была скользкой. Но это в любом случае просто гонки»
1516 минут назад
Макс Ферстаппен: «Более тяжелая гонка, чем я надеялся, 2-е место – максимум»
620 минут назад
Джордж Расселл: «Не знаем, откуда взялась такая скорость «Мерседеса», но я в любом случае очень рад победе»
628 минут назад
Стюарды расследуют многочисленные срезки трассы Хэмилтоном в конце Гран-при Сингапура
2636 минут назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сингапура-2025
1740 минут назад
«Макларен» выиграл 10-й Кубок конструкторов и обогнал «Уильямс», больше титулов только у «Феррари»
1345 минут назад
Алонсо признан гонщиком дня на Гран-при Сингапура
1746 минут назад
«Макларен» завоевал Кубок конструкторов 2025 года
1650 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото