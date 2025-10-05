«Отключу радио, если будешь говорить со мной каждый круг». Фернандо Алонсо об оставшейся дистанции после 9-секундного пит-стопа

Алонсо резко высказался по радио во время гонки на «Марина-Бэй».

«Астон Мартин» провел медленный пит-стоп Фернандо Алонсо во время Гран-при Сингапура – испанец оставался на месте более девяти секунд.

После этого двукратный чемпион «Формулы-1» выразил недовольство тем, что инженер сообщает о количестве оставшихся кругов.

«Если ты будешь говорить со мной каждый круг, я отключу радио», – заявил Фернандо.

После обгона соперника из «Рейсинг Буллз » Изака Аджара настроение испанца улучшилось.

«Приз герою гонки!» – воскликнул Алонсо.

Фернандо Алонсо: «Сейчас «Астон Мартин» является примерно восьмой по скорости командой пелотона»