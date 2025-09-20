Фернандо Алонсо: «Гонки в Баку всегда получаются непредсказуемыми, 11-е место на старте можно считать хорошим результатом»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящей гонке.
«С учетом того, что мы видели в практиках, 11-е место можно считать хорошим результатом. Мы почти пробились в третий сегмент, а завтра будет стартовать прямо позади тех, кто уже находится в очковой зоне. К тому же гонки на этой трассе всегда получаются непредсказуемыми.
Уверен в гонке будет много событий, будут появления машины безопасности и так далее. Чтобы финишировать в очках нам нужно будет играть в свою игру, а также надеяться, что нам немного повезет.
И да, было трудно. Ветер был очень сильным и постоянно менял направление. Ты не знал, чего именно ожидать от машины в том или ином повороте. Это было самым трудным», – рассказал Алонсо.
