Расселл пропустить медиа-день в четверг перед Гран-при Азербайджана из-за болезни

Расселл пропустит медиа-день в Баку из-за болезни.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл не будет участвовать в общении с журналистами и пропустит медиа-день в четверг перед Гран-при Азербайджана .

Согласно сообщению команды, Расселлу потребовался дополнительный день отдыха, чтобы восстановиться от недомогания.

В том случае, если Расселл все-таки не сможет выступить на Гран-при Азербайджана из-за плохого самочувствия, его сможет заменить резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас .

