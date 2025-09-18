Расселл пропустить медиа-день в четверг перед Гран-при Азербайджана из-за болезни
Расселл пропустит медиа-день в Баку из-за болезни.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл не будет участвовать в общении с журналистами и пропустит медиа-день в четверг перед Гран-при Азербайджана.
Согласно сообщению команды, Расселлу потребовался дополнительный день отдыха, чтобы восстановиться от недомогания.
В том случае, если Расселл все-таки не сможет выступить на Гран-при Азербайджана из-за плохого самочувствия, его сможет заменить резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости