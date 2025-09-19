  • Спортс
  • Лиам Лоусон об отмене штрафы Сайнса: «Для меня это всегда был гоночный инцидент»
Лиам Лоусон об отмене штрафы Сайнса: «Для меня это всегда был гоночный инцидент»

Лоусон высказался об отмене штрафа Сайнсу в Зандворте.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился мнением о решении стюардов аннулировать штраф, который Карлос Сайнс получил за столкновение с ним на Гран-при Нидерландов.

Изначально судьи оштрафовали Сайнса на 10 секунд, а также выписали ему 2 штрафных балла. Однако после апелляции «Уильямса» приняли решение аннулировать штраф, а случившееся было признано гоночным инцидентом.

«Честно говоря, на каждый инцидент у его участников всегда будет свой взгляд, своя точка зрения. У нас есть правила, в которых все достаточно четко прописано, и мы [гонщики] всегда будем пытаться выжать из этого максимум, стараться в гонках действовать на грани дозволенного.

Ведь мы все, вероятно, согласны с тем, что эти правила не всегда верны, что можно сделать лучше. Но на деле очень сложно составить правила таким образом, чтобы они учитывали все – ведь каждый сценарий того или иного инцидента отличается от остальных.

Но для меня все это в любом случае не имеет значение. Случившееся – это гоночный инцидент. И я бы сказал то же самое, посмотрев на это со стороны по телевизору. В общем, у меня с этим точно нет никаких проблем», – рассказал Лоусон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racefans.net
logoЛиам Лоусон
logoУильямс
logoРейсинг Буллз
logoФИА
Гран-при Нидерландов
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
