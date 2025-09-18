  • Спортс
Серхио Перес: «У «Кадиллака» есть планы на проведение тестов с болидом «Ф-1» уже в этом году»

Перес готовится к тестам в составе «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес подтвердил планы команды по организации тестов за рулем болидов прошлых лет уже в этом году.

«Кадиллак» начнет выступать в «Ф-1» со следующего сезона, а для тестов будет использовать старые болиды «Феррари».

Ожидается, что в тестах будут принимать участие и Серхио Перес, и тест-пилот «Кадиллака» Колтон Херта, который проведет следующий сезон в «Ф-2» с прицелом на попадание в «Формулу-1» в 2027 году.

«Для меня важно поработать за рулем болида «Формулы-1» уже в этом году. Особенно это важно для тренировки шеи, чтобы тел в целом могло побыстрее адаптироваться к тому, что ждет нас в сезоне-2026. Я буду активно работать на симуляторе, а также у «Кадиллака» есть планы на проведение тестов с реальным болидом «Формулы-1», – рассказал Перес.

«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов – их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
