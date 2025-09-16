  • Спортс
1

Ральф Шумахер: «Ферстаппен мог сражаться за титул в «Рейсинг Буллз» – в теории»

Ферстаппен боролся бы за чемпионство в «Рейсинг Буллз», предположил Шумахер.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» высказался о силе «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» и заявил, что Макс Ферстаппен выступал бы лучше за «младшую» команду.

«Скажу даже так: Макс мог в теории сражаться за титул с этой машиной.

У [«Ред Булл»] есть данные. Данные основаны на фактах, информации. Так что они могут сравнивать два болида с учетом всей этой информации. Они знают показатели машин.

Единственное, они не знают, каким был бы вклад Макса – ехал ли бы он на полсекунды быстрее в «Рейсинг Буллз» или, может быть, болид ему не подходит», – поделился мнением Ральф.

Фернандо Алонсо: «Ферстаппен боролся бы за титул в болиде «Рейсинг Буллз»

Петер Байер: «Скорее я полечу на луну, чем Ферстаппен перейдет в «Рейсинг Буллз»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
