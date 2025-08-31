Фернандо Алонсо: «Ферстаппен боролся бы за титул в болиде «Рейсинг Буллз»
Алонсо считает, что Ферстаппен выступал бы лучше во второй команде «Ред Булл».
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отметил скорость «Рейсинг Буллз» на Гран-при Нидерландов и порассуждал о перспективах лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Новичок «Формулы-1» и «Рейсинг Буллз» Изак Аджар показал четвертое время в квалификации в Зандворте.
«Рейсинг Буллз» всегда летят по трассе. Если бы Ферстаппен был в этом болиде, он бы боролся за титул.
Мы видели это в начале года на примере Цуноды: он всегда попадал в топ-6, а теперь внезапно выбывает после первых сегментов в квалификациях», – заявил двукратный чемпион мира.
Аджар провел лучшую квалификацию в карьере, став 4-м в Нидерландах
Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости