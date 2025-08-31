Фернандо Алонсо: «Ферстаппен боролся бы за титул в болиде «Рейсинг Буллз»

Алонсо считает, что Ферстаппен выступал бы лучше во второй команде «Ред Булл».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо отметил скорость «Рейсинг Буллз» на Гран-при Нидерландов и порассуждал о перспективах лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

Новичок «Формулы-1» и «Рейсинг Буллз » Изак Аджар показал четвертое время в квалификации в Зандворте.

«Рейсинг Буллз» всегда летят по трассе. Если бы Ферстаппен был в этом болиде, он бы боролся за титул.

Мы видели это в начале года на примере Цуноды: он всегда попадал в топ-6, а теперь внезапно выбывает после первых сегментов в квалификациях», – заявил двукратный чемпион мира.

Аджар провел лучшую квалификацию в карьере, став 4-м в Нидерландах

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й