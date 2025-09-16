  • Спортс
Гран-при Канады-2026 стартует позже обычного, чтобы избежать пересечений с «Инди-500»

«Ф-1» и ФИА опубликовали времена стартов в 2026-м.

24 мая состоятся Гран-при Канады и самая знаменитая гонка «Индикара» – «500 миль Индианаполиса».

Старт заезда в Монреале назначили на 16:00 по местному времени (23:00 по московскому времени) – на два часа позже, чем обычно. «Инди-500» традиционно начинается в 12:45 (19:45 по московскому времени).

Остальные Гран-при 2026 года стартуют в 14:00 или 15:00 по местному времени, за исключением вечерних и ночных гонок в Бахрейне, Саудовской Аравии, Сингапуре, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. Исключением будет и этап в Майами – гонка начнется в 16:00 по местному времени (23:00 по московскому времени).

Европейские гонки намечены на 16:00 по московскому времени (Гран-при Великобритании – на 17:00).

Квалификация и гонка на Гран-при Лас-Вегаса пройдут вечером по местному времени и ранним утром субботы и воскресенья (20 и 21 ноября) по московскому времени – в 7:00.

«Ф-1» проведет 6 спринтов в 2026-м, впервые – в Канаде, Нидерландах и Сингапуре

Макс Ферстаппен: «Не хочу выступать на «Дакаре» и «Инди-500». Риск не стоит того»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
