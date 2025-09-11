Макс Ферстаппен: «Не хочу выступать на «Дакаре» и «Инди-500». Риск не стоит того»

Ферстаппен объяснил, почему не стремится в «Индикар» и ралли.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался о разных гоночных сериях и опасности в автоспорте.

– Ты пилотировал машины GT3, а Алонсо, к примеру, выступал в разных сериях, на «Инди-500» и «Дакаре». Это опасные гонки. Хотел бы ты попробовать что-то такое в будущем?

– Нет, я не хочу. Ни «Дакар», ни «Инди-500». Мне не особенно интересно. Мне нравится смотреть, но не такими гонками я хотел бы заниматься после «Формулы-1». Да, соревнования GT тоже непростые, но они хотя бы проходят не в пустыне, а в обычных условиях.

– Почему? Из-за того, что опасно?

– Да, я бы сказал, что риск выступлений не стоит того. И это после «Формулы-1», где ты уже в достаточной степени рискуешь жизнью многие годы. Так что это дополнительный риск – в момент, когда, на мой взгляд, он уже не стоит того.

– Ты чего-то боишься? О чем ты беспокоишься в жизни?

– Это не страх, но в жизни всех есть переживания. В моем случае они касаются семьи, друзей. Да, всегда есть вещи, которые, как кажется, ты контролируешь, а потом что-то происходит. Так устроена жизнь. Но ты всегда стремишься контролировать все по максимуму.

– В этом году ты стал отцом дочери, Лили. Как поменялась жизнь? Изменились ли приоритеты?

– Да, изменились. Кроме того, когда приходишь домой, там новый член семьи, это очень здорово. Я всегда знал, что хотел детей, так что это замечательно. Мне это очень нравится. Пожалуй, дети делают тебя более спокойным, ответственным – ты осознаешь, что в жизни есть не только «Формула-1 ».

