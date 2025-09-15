«Мое терпение тоже лопнуло». Босс «Дукати» в MotoGP о новом сходе Баньяи

Баньяя и его руководитель крайне разочарованы сходами.

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя упал на Гран-при Сан-Марино, после чего высказался о сходе.

«Мое терпение на исходе. Тяжелая ситуация.

Я прилагаю огромные усилия, я силен в психологическом плане. Я не потеряю уверенность в своем потенциале и веру в команду. Мы продолжим трудиться и однажды вернемся. Надеюсь, скоро.

Надо работать упорнее. Такое не должно происходить, такое не должно происходить. Нужно изучить данные и понять, в чем дело – пусть кто-то мне объяснит. Какой-то кошмар», – признался итальянец в эфире местного Sky.

Гоночный босс «Дукати» Луиджи Даль’Инья отреагировал на реплику своего пилота:

«Мое терпение тоже лопнуло, как и терпение фанатов Пекко. Думаю, это нормально – говорить так, если результатов нет».

Даль’Инья также заявил, что тесты в Мизано не станут переломным моментом:

«Конечно, невозможно вытащить кролика из шляпы за один день тестов. Это важный день, и я надеюсь, что заезды будут плодотворными. Безусловно, все это важно, но ничего фундаментального не случится».

