MotoGP. Баньяя рискует потерять место в «Дукати» в конце сезона (Repubblica)

Двукратный чемпион Баньяя может досрочно уйти из «Дукати».

«Дукати » допускает досрочный разрыв с Франческо Баньяей, утверждает итальянское издание la Repubblica.

Контракт, действующий до конца 2026 года, может не спасти итальянца на фоне неудачных выступлений. Двукратный чемпион MotoGP рискует покинуть команду уже через несколько месяцев.

Баньяя завершил падением Гран-при Сан-Марино и близок к тому, чтобы упустить третье место в чемпионате. Его напарник Марк Маркес набрал вдвое больше очков (512 против 237) и фактически обеспечил себе титул.

