MotoGP. Баньяя рискует потерять место в «Дукати» в конце сезона (Repubblica)

Двукратный чемпион Баньяя может досрочно уйти из «Дукати».

«Дукати» допускает досрочный разрыв с Франческо Баньяей, утверждает итальянское издание la Repubblica.

Контракт, действующий до конца 2026 года, может не спасти итальянца на фоне неудачных выступлений. Двукратный чемпион MotoGP рискует покинуть команду уже через несколько месяцев.

Баньяя завершил падением Гран-при Сан-Марино и близок к тому, чтобы упустить третье место в чемпионате. Его напарник Марк Маркес набрал вдвое больше очков (512 против 237) и фактически обеспечил себе титул.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел

Марк Маркес повторил жест Месси, показав комбинезон после победы на Гран-при Сан-Марино MotoGP

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: la Repubblica
