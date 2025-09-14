Оскар Пиастри: «Наблюдения за Алонсо в «Альпин» стали откровением. Фернандо – один из лучших в истории»
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о сопернике из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, с которым работал в «Альпин».
«Я очень уважаю Фернандо. Безусловно, в его случае статистика не отражает всю картину. Считаю, он определенно один из лучших в истории. Мы хорошо ладим.
Он агрессивно действует на трассе и является невероятным гонщиком, который прошел через множество разных эпох.
На мой взгляд, наблюдения за ним несколько лет назад – какие вопросы он задает, о чем размышляет – стали настоящим откровением и косвенно ускорили мое развитие.
Он фантастический пилот, и, повторюсь, его результаты, статистика не отражают его таланта в полной мере», – подчеркнул лидер сезона.
