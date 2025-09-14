  • Спортс
  Оскар Пиастри: «Наблюдения за Алонсо в «Альпин» стали откровением. Фернандо – один из лучших в истории»
3

Оскар Пиастри: «Наблюдения за Алонсо в «Альпин» стали откровением. Фернандо – один из лучших в истории»

Пиастри сообщил, что многому научился у Алонсо.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о сопернике из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, с которым работал в «Альпин».

«Я очень уважаю Фернандо. Безусловно, в его случае статистика не отражает всю картину. Считаю, он определенно один из лучших в истории. Мы хорошо ладим.

Он агрессивно действует на трассе и является невероятным гонщиком, который прошел через множество разных эпох.

На мой взгляд, наблюдения за ним несколько лет назад – какие вопросы он задает, о чем размышляет – стали настоящим откровением и косвенно ускорили мое развитие.

Он фантастический пилот, и, повторюсь, его результаты, статистика не отражают его таланта в полной мере», – подчеркнул лидер сезона.

Ферстаппен назвал Алонсо и Леклера лучшими по всем гоночным качествам. Макс не мог выбрать себя

Макс Ферстаппен: «Сражение с Алонсо за титул в 2026-м – это была бы фантастика»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
