Фернандо Алонсо: «Ньюи – скорее художник, чем инженер. Эдриан видит не детали, а болид как одно целое»

Алонсо описал уникальные качества Ньюи.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о гении нового технического босса команды Эдриана Ньюи и назвал британца величайшим.

«Безусловно, он лучший конструктор в истории. Наверное, никто и никогда не повторит такую статистику.

Его подход частично объясняет результаты. Он невероятным образом видит болид как одно целое, как единый механизм, а не как отдельные детали, которые обеспечивают скорость. Он способен рассматривать машину как что-то одно.

Такое ощущение, что он всегда и все контролирует – никогда не видел такой уверенности в себе. Он не переживает по поводу любой другой команды, философии или конструкции. Он верит, что его решение окажется лучшим», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец ответил на вопрос о том, что чувствует, работая с именитым специалистом:

«Что все под контролем.

Он не разговаривает с большим количеством людей, но все время размышляет. Он может подойти и потрогать переднее колесо, подвеску.

Считаю, он скорее художник, чем инженер».

Фернандо Алонсо о Ньюи: «Астон Мартин» учится у него и растет как команда»

Ланс Стролл: «Ньюи словно в трансе – полностью сосредоточен на болиде «Астон Мартин»-2026»