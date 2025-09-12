Фернандо Алонсо: «Ньюи – скорее художник, чем инженер. Эдриан видит не детали, а болид как одно целое»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о гении нового технического босса команды Эдриана Ньюи и назвал британца величайшим.
«Безусловно, он лучший конструктор в истории. Наверное, никто и никогда не повторит такую статистику.
Его подход частично объясняет результаты. Он невероятным образом видит болид как одно целое, как единый механизм, а не как отдельные детали, которые обеспечивают скорость. Он способен рассматривать машину как что-то одно.
Такое ощущение, что он всегда и все контролирует – никогда не видел такой уверенности в себе. Он не переживает по поводу любой другой команды, философии или конструкции. Он верит, что его решение окажется лучшим», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».
Испанец ответил на вопрос о том, что чувствует, работая с именитым специалистом:
«Что все под контролем.
Он не разговаривает с большим количеством людей, но все время размышляет. Он может подойти и потрогать переднее колесо, подвеску.
Считаю, он скорее художник, чем инженер».
