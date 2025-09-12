  • Спортс
  • Джо Сейвард: «Все еще не понимаю, как победы с моторами «Мерседеса» добавят ценности бренду «Альпин»
1

Джо Сейвард: «Все еще не понимаю, как победы с моторами «Мерседеса» добавят ценности бренду «Альпин»

Сейвард выразил недоумение из-за политики «Рено» в «Ф-1».

Журналист и инсайдер Джо Сейвард поделился мнением о грядущем переходе «Альпин» на двигатели «Мерседеса» и потенциальной продаже команды.

«Необузданные оценки [стоимости коллективов «Формулы-1»] – причина, почему большинство людей полагает, что «Рено» продаст «Альпин» в какой-то момент – и скоро.

Новый босс «Рено» Франсуа Прово в Монце пытался всех успокоить: «Рено» уходить не собирается, а Флавио Бриаторе по-прежнему в фаворе. Некоторые до сих пор полагают, что роль Бриаторе заключается лишь в том, чтобы подготовить продажу команды за максимальную сумму и как можно скорее. Посмотрим. Я все еще не понимаю, почему «Рено» считает, что победы с моторами «Мерседеса» добавят ценности бренду «Альпин».

Мое предположение, что [«Рено»] надеется на рыцаря на белом коне, который придет и заплатит безумные деньги за команду «Ф-1» – и это может случиться. Но все равно – потребуются очень хорошие PR-специалисты, чтобы убедить мир в том, что «Альпин» представляет французскую индустрию – используя двигатели «Мерседеса» и полагаясь на британскую команду, которую возглавляет 75-летний итальянец», – отметил эксперт.

Флавио Бриаторе: «Двигатель «Рено» – серьезная проблема. Гарантирую, что в следующем году «Альпин» будет в топе»

Пьер Гасли о новом контракте с «Альпин»: «Я обдумывал и другие варианты»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Джо Сейварда
