«Мерседес» заблокировал Боттасу возможность участвовать в тестах за «Кадиллак» в 2025 году (GP Blog)

«Мерседес» не разрешил Боттасу проводить тесты за «Кадиллак».

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не сможет участвовать в тестах в составе своей будущей команды «Кадиллак» в 2025 году.

В «Кадиллаке», подписав контракты с Серхио Пересом и Валттери Боттасом , в преддверии своего первого сезона в «Формуле-1» готовят достаточно обширную программу тестов.

На тестах планируется использовать болиды «Феррари » прошлых лет – поскольку именно «Феррари» является техническим партнером «Кадиллака » и будет поставлять американской команде двигатели минимум до 2029 года.

В «Кадиллаке» хотели привлечь к активной работе и Переса, и Боттаса, однако в «Мерседесе» заблокировали такую возможность. Как отмечается, Боттас спокойно воспринял решение руководства «Мерседеса » и будет до конца сезона выполнять свою рабочие обязанности в немецкой команде.

В то же время в «Кадиллаке», как считается, в отсутствии Боттаса могут привлечь к работе своего нового тест-пилота Колтона Херту – поскольку сезон в «Индикаре» уже завершился.

