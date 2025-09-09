«Срань господня, Макс победил?» Бортолето по радио о победе Ферстаппена в Монце
Бортолето ярко отреагировал по радио на победу Ферстаппена в Монце.
Пилот «Заубера» отличился эмоциональной реакцией по радио, когда гоночный инженер сообщил ему о победе Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.
«Срань господня, Макс победил? Безумие, этот парень…», – сказал Бортолето.
Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
