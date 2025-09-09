  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Срань господня, Макс победил?» Бортолето по радио о победе Ферстаппена в Монце
0

«Срань господня, Макс победил?» Бортолето по радио о победе Ферстаппена в Монце

Бортолето ярко отреагировал по радио на победу Ферстаппена в Монце.

Пилот «Заубера» отличился эмоциональной реакцией по радио, когда гоночный инженер сообщил ему о победе Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.

«Срань господня, Макс победил? Безумие, этот парень…», – сказал Бортолето.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoЗаубер
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoГабриэл Бортолето
logoРед Булл
Гран-при Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоран Мекьес: «Когда нет темпа, все подвергается сомнению. Здорово, что «Ред Булл» оказался открыт к такому подходу»
5 минут назад
«Худший пилот «Ф-1» Таки Иноуэ: «Ф-2» переполнена гонщиками уровня Таки Иноуэ»
137 минут назадВидео
Тимо Глок: «У «Ред Булл» нет причин оставлять Цуноду»
156 минут назад
Макс Ферстаппен: «До Монцы чувствовал себя пассажиром в машине»
1сегодня, 06:15
Макс Ферстаппен о стратегии «Макларена»: «На месте Пиастри не пропустил бы Норриса»
15сегодня, 05:47
Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» должно быть на 20 очков больше»
1сегодня, 05:36
Оскар Пиастри: «Если бы между мной и Норрисом было больше машин, мы бы не поменялись позициями»
2сегодня, 05:17
Зак Браун: «Отличная командная работа принесла «Макларену» еще один двойной подиум»
2сегодня, 04:53
Фредерик Вассер: «Жаль, что «Феррари» не смогла привезти подиум для тифози в Монце»
1сегодня, 04:40
Андреа Стелла: «Знал, что «Макларен» не будет доминировать в Монце»
сегодня, 04:16
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото