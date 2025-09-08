Нико Хюлькенберг: «Бортолето – машина, он выдает круги как принтер, у которого никогда не кончаются чернила»

Хюлькенберг сравнил с принтером новичка «Ф-1» Бортолето.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг высоко оценил работу напарника Габриэла Бортолето в квалификациях.

На Гран-при Италии Бортолето показал восьмое время в субботу, Хюлькенберг – 12-е. В гонке дебютант чемпионата также стал восьмым, а ветеран «Формулы-1» сошел до старта из-за технических проблем.

«Он выступает очень здорово. Он машина. Он выдает круги как принтер, у которого никогда не кончаются чернила.

Это просто поразительно. Он практически не допускает ошибок, хотя является новичком, очень уверенно проезжает круги. Он действительно классно выступает, показывает силу», – отметил Нико после квалификации.

