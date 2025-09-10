  • Спортс
  • Тото Вольфф: «Прост сказал мне, что «Макларен» стравливал его с Сенной. Я чуть ли не до наивности открыт в общении с пилотами»
3

Тото Вольфф: «Прост сказал мне, что «Макларен» стравливал его с Сенной. Я чуть ли не до наивности открыт в общении с пилотами»

Вольфф рассказал, как применил совет Проста.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что на его общение с гонщиками повлиял разговор с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» Аленом Простом.

«То, чего я хочу добиться в команде – настоящей прозрачности.

Когда я только начал работу в «Мерседесе», то наткнулся на Алена Проста – тогда мы не были знакомы. Это была пятиминутная беседа на решетке, и я спросил: «Что пошло не так между Сенной и вами?»

Он ответил: «Между нами двумя все было нормально. Что пошло не так, так это то, что руководство команды [«Макларен»] стравливало нас друг с другом, и мы никогда не понимали, какая сейчас ситуация. В один уик-энд ты любимчик, а на следующий месяц не знаешь, останешься ли в команде. У нас не было никакой информации».

Когда такие вещи накапливаются, закрадывается паранойя, ты закрываешься. В итоге это приводит к подрыву отношений между пилотами, а также с командой. Я не хотел допускать ту же ошибку.

[Открытость] есть с Джорджем [Расселлом], раньше была с Льюисом [Хэмилтоном] и Валттери [Боттасом] – я всегда открыт. Чуть ли не до наивности: с человеком, которого я считаю частью семьи, частью команды, союзником, одним из своих, я всегда буду предельно откровенен.

Не каждый может с этим справиться. Джордж может. Льюис тоже мог. Но именно поэтому наше общение было очень открытым», – заявил менеджер.

Австриец также упомянул недавнюю ситуацию с сорвавшимся переходом Макса Ферстаппена из «Ред Булл»:

«Джордж был первым человеком, которому я позвонил и сказал: «Слушай, мне нужно провести этот разговор. Это моя обязанность как босса команды – хочу тебя предупредить». На мой взгляд, это важно».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
