Тото Вольфф: «Прост сказал мне, что «Макларен» стравливал его с Сенной. Я чуть ли не до наивности открыт в общении с пилотами»

Вольфф рассказал, как применил совет Проста.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что на его общение с гонщиками повлиял разговор с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» Аленом Простом .

«То, чего я хочу добиться в команде – настоящей прозрачности.

Когда я только начал работу в «Мерседесе », то наткнулся на Алена Проста – тогда мы не были знакомы. Это была пятиминутная беседа на решетке, и я спросил: «Что пошло не так между Сенной и вами?»

Он ответил: «Между нами двумя все было нормально. Что пошло не так, так это то, что руководство команды [«Макларен »] стравливало нас друг с другом, и мы никогда не понимали, какая сейчас ситуация. В один уик-энд ты любимчик, а на следующий месяц не знаешь, останешься ли в команде. У нас не было никакой информации».

Когда такие вещи накапливаются, закрадывается паранойя, ты закрываешься. В итоге это приводит к подрыву отношений между пилотами, а также с командой. Я не хотел допускать ту же ошибку.

[Открытость] есть с Джорджем [Расселлом], раньше была с Льюисом [Хэмилтоном] и Валттери [Боттасом] – я всегда открыт. Чуть ли не до наивности: с человеком, которого я считаю частью семьи, частью команды, союзником, одним из своих, я всегда буду предельно откровенен.

Не каждый может с этим справиться. Джордж может. Льюис тоже мог. Но именно поэтому наше общение было очень открытым», – заявил менеджер.

Австриец также упомянул недавнюю ситуацию с сорвавшимся переходом Макса Ферстаппена из «Ред Булл»:

«Джордж был первым человеком, которому я позвонил и сказал: «Слушай, мне нужно провести этот разговор. Это моя обязанность как босса команды – хочу тебя предупредить». На мой взгляд, это важно».

Вольфф о составе «Мерседеса»-2026: «Расселл-Антонелли, но не на 100 процентов. Расселл-Ферстаппен – это Прост-Сенна»

Пиастри и Норрис в этом сезоне 27 раз попадали на подиум и превзошли рекорд Сенны и Проста