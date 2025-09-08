Пиастри и Норрис в этом сезоне 27 раз попадали на подиум и превзошли рекорд Сенны и Проста

«Макларен» обновил свой рекорд по количеству подиумов за сезон.

Команда «Макларен» на Гран-при Италии установила новый для себя рекорд по количеству попаданий гонщиков на подиум по ходу одного чемпионата.

На данный момент Оскар Пиастри и Ландо Норрис по ходу нынешнего сезона поднимались на подиум уже 27 раз. Что является новым рекордом «Макларена» в «Ф-1». Предыдущий рекорд принадлежал Айртону Сенне и Алену Просту – которые по ходу сезона-1988 поднимались на подиум 26 раз.

При этом у Пиастри и Норриса есть все шансы по итогам нынешнего сезона установить абсолютный рекорд «Формулы-1» в данной категории – для этого в оставшихся гонках им будет достаточно попасть в топ-3 в общей сложности еще семь раз. В этом случае «Макларен» перебьет результат «Мерседеса» 2016 года, когда у Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга на двоих было 33 попадания на подиум.

