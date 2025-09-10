Нико Росберг: «Возможно, Вольфф хочет немного надавить на Антонелли, но меня удивил его комментарий»

Росберг удивлен сменой отношения Вольффа к Антонелли.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг признал, что не ожидал услышать от босса «Мерседеса» Тото Вольффа публичную критику в адрес Андреа Кими Антонелли .

В одном из последних интервью Вольфф, всегда защищавший Антонелли, заявил, что выступления Кими на Гран-при Италии можно считать разочарованием.

«Меня удивил комментарий Вольффа, потому что в данный момент у «Мерседеса » просто нет другого выбора, кроме как предоставить Кими как можно больше времени и создать вокруг него максимально спокойную обстановку. И, соответственно, избегать публичной критики.

И то, что Тото Вольфф сейчас изменил свой тон, сделав это чуть ли не впервые…ну, обычно за этим стоит какая-то причина. Потому что Тото всегда очень взвешенно подбирает слова.

Возможно, тем самым он хочет чуть-чуть надавить на Антонелли, его семью – чтобы они как-то изменили, скорректировали свой подход. Факт в том, что Кими – это талант поколения, мы все это знаем. Но пока в «Ф-1» ему пришлось труднее, чем мы думали. Немного странно, что он до сих пор сталкивается с определенными трудностями.

Можно посмотреть и на статистику. В гонках счет 19-0 в пользу Расселла, в квалификациях 17-2. Так что да, Антонелли тяжело. И очень жаль, что так происходит, ведь мы все хотим, чтобы у него получилось. Но да, в какой-то момент часики начнут тикать и у Антонелли тоже начнет заканчиваться время», – рассказал Росберг.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!

Тото Вольфф: «Антонелли нужен чистый уик-энд, чтобы не тащить за собой груз ошибок»