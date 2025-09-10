Джонни Херберт: «На месте «Ред Булл» напарником Ферстаппена я бы сделал Бортолето»

Херберт был бы рад увидеть Бортолето в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что при выборе нового напарника для Макса Ферстаппена руководству «Ред Булл » стоило бы переманить из «Заубер-Ауди» Габриэла Бортолето .

Сейчас считается, что в «Ред Булл» не станут продолжать сотрудничество с Юки Цунодой, а в следующем сезоне его место в команде займет Изак Аджар.

«Если бы решение принимал я, то напарником Ферстаппена в «Ред Булл» я бы сделал Бортолето. Он сходу выиграл титулы и в «Формуле-3», и в «Формуле-2», но основная разница в том, что его менеджером и наставником является Фернандо Алонсо . Точно так же, как Оскару Пиастри помогает [его менеджер] Марк Уэббер.

Своими советами испанец помогает Бортолето прибавлять, в то время как Изак Аджар должен делать все сам. При этом Бортолето регулярно борется на трассе с самим Алонсо – одним из лучших гонщиков в истории, – и набирается уверенности в себе. А в конце каждого дня никто не мешает им обмениваться мнениями.

Я считаю это большим преимуществом Бортолето, хотя при этом я не хочу принижать его выступления. Бортолето добивается отличных результатов за рулем болида, который по своей скорости, скорее всего, уступает «Рейсинг Буллз», – рассказал Херберт.

