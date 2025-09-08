Ферстаппен проехал быстрейшую гонку в истории «Ф-1» за 73 минуты со средней скоростью в 250,7 км/ч

Ферстаппен побил два рекорда скорости за один уик-энд.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии с поул-позиции, установив рекорды скорости как в квалификации, так и в гонке.

Четырехкратный чемпион мира проехал круг в субботу за 1.18,792 – это рекорд трассы в Монце и лучший круг в истории «Формулы-1» по средней скорости (264,681 км/ч).

Гонка стала самой короткой в истории из всех, где спортсмены проехали полную дистанцию. Заезд Макса продлился 1:13.24,325 со средней скоростью в 250,706 км/ч. Предыдущий рекорд был также установлен в Монце – Михаэлем Шумахером в 2003 году (1:14.19,838, 247,585 км/ч).

Пилот «Макларен» Ландо Норрис , финишировавший вторым, проехал быстрейший круг «Ф-1» в гоночных условиях по средней скорости (1.20,901, 257,781 км/ч).

