0

Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» должно быть на 20 очков больше»

Алонсо оценил положение «Астон Мартин» в Кубке конструкторов.

Пилот «Астон Мартин» считает, что команда упустила много очков из-за невезения.

«В этом году у нас нет никаких ожиданий. Единственное – мы намерены побороться в Кубке конструкторов и попытаться помочь команде оказаться как можно выше.

Мне кажется, у нас должно быть на 20 очков больше, чем сейчас. Нам не удалось их набрать – порой из-за собственных ошибок, а порой из-за невезения. В конце года мы займем то место, которое должны занять», – отметил Алонсо.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: f1i.com
