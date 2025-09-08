Тото Вольфф: «V8 – оптимальный компромисс для «Ф-1», но мотористы не хотят тратиться на две параллельные программы»

Вольфф объяснил, почему откладывается переход «Ф-1» на моторы V8.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф сообщил о предполагаемом использовании в «Формуле-1» силовых установок V8.

Босс отметил, что новая смена моторного регламента уже в 2029 году не имеет финансового смысла для мотористов. Вероятно, V8 появятся в чемпионате не ранее сезона-2031.

«Мы все разделяем общую цель – прийти к лучшему регламенту из возможных, который обеспечивал бы зрелищность и привлекал болельщиков. И в итоге V8 стал оптимальным компромиссом: атмосферный высокооборотистый [двигатель] с системой рекуперации энергии, которая до сих пор остается фактором, определяющим преимущество в эффективности. И все это хорошо сочетается с «зеленым» топливом.

И большинство производителей сказали: «Мы не хотим тратиться на две параллельные программы – ведь это означало бы, что нужно создать новый мотор через два года. Мы этого не хотим».

Теперь вопрос в диалоге с [боссами ФИА и «Формулы-1»] Мохаммедом бен Сулайемом и Стефано [Доменикали ]. Каковы их ожидания? Потом надо собрать всех производителей, всех мотористов, и спросить: «Как поступим?»

Но общие интересы есть, я бы сказал. Проходят очень конструктивные переговоры. Очень сбалансированные и рациональные», – заявил Тото на Гран-при Италии .

Обсуждение перехода «Ф-1» на двигатели V8 перенесено на неопределенный срок (AMuS)