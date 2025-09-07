Норрис сократил отставание от Пиастри до 31 очка в чемпионате, Ферстаппен – до 94
Норрис слегка приблизился к лидеру сезона Пиастри.
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри занял третье место на Гран-при Италии, его напарник Ландо Норрис финишировал вторым.
Отставание британца в личном зачете уменьшилось до 31 очка (293 против 324).
Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Действующий чемпион, сохраняющий лишь математические шансы на титул, набрал 230 баллов – на 94 меньше, чем Пиастри.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2025
Оскар Пиастри: «Размен с Норрисом был справедливым. Ландо ехал впереди всю гонку, никаких проблем»
