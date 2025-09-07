Норрис сократил отставание от Пиастри до 31 очка в чемпионате, Ферстаппен – до 94

Норрис слегка приблизился к лидеру сезона Пиастри.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри занял третье место на Гран-при Италии, его напарник Ландо Норрис финишировал вторым.

Отставание британца в личном зачете уменьшилось до 31 очка (293 против 324).

Победу одержал пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен . Действующий чемпион, сохраняющий лишь математические шансы на титул, набрал 230 баллов – на 94 меньше, чем Пиастри.

