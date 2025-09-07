  • Спортс
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Италии

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 324 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») – 293

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 230

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 194

5. Шарль Леклер («Феррари») – 163

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 117

7. Алекс Албон («Уильямс») – 70

8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 66

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 38

10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 30

13. Эстебан Окон («Хаас») – 28

14. Пьер Гасли («Альпин») – 20

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 20

16. Габриэл Бортолето («Заубер») – 18

17. Оливер Бермэн («Хаас») – 16

18. Карлос Сайнс («Уильямс») – 16

19. Юки Цунода («Ред Булл») – 12

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 617 очков

2. «Феррари» – 280

3. «Мерседес» – 260

4. «Ред Булл» – 239

5. «Уильямс» – 86

6. «Астон Мартин» – 62

7. «Рейсинг Буллз» – 61

8. «Заубер» – 55

9. «Хаас» – 44

10. «Альпин» – 20

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

