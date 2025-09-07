Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Италии
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 324 очка
2. Ландо Норрис («Макларен») – 293
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 230
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 194
5. Шарль Леклер («Феррари») – 163
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 117
7. Алекс Албон («Уильямс») – 70
8. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 66
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 38
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 30
13. Эстебан Окон («Хаас») – 28
14. Пьер Гасли («Альпин») – 20
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 20
16. Габриэл Бортолето («Заубер») – 18
17. Оливер Бермэн («Хаас») – 16
18. Карлос Сайнс («Уильямс») – 16
19. Юки Цунода («Ред Булл») – 12
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 617 очков
2. «Феррари» – 280
3. «Мерседес» – 260
4. «Ред Булл» – 239
5. «Уильямс» – 86
6. «Астон Мартин» – 62
7. «Рейсинг Буллз» – 61
8. «Заубер» – 55
9. «Хаас» – 44
10. «Альпин» – 20
Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й