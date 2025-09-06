Ландо Норрис: «Шанс на победу есть, но «Макларен» не ожидает легкую гонку, как на некоторых трассах»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос о том, считает ли возможной победу на Гран-при Италии со второй стартовой позиции.
«Да-да, безусловно, считаю.
Как я уже говорил, в этот уик-энд у нас определенно нет нашего обычного преимущества. В то же время я не удивлен, что команда на второй позиции.
[«Ред Булл»] был близок к нам – ближе, чем обычно. Он зачастую сильнее прибавляет в квалификациях, чем мы, поэтому мы знали, что [Макс Ферстаппен] станет угрозой – так и оказалось.
Мы все равно ожидаем трудную гонку, а не легкую, как на некоторых трассах. Но шанс точно есть, потому что в гонках мы проявляем себя лучше, чем в квалификациях. Безусловно, сейчас я чувствую себя немного увереннее», – произнес британец после квалификации.
