Андреа Стелла: «Ферстаппен был быстрее весь уик-энд»

В «Макларене» подвели итоги квалификации в Монце.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал победу Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Италии.

«Справедливости ради стоит отметить, что Макс на протяжении всей квалификации показывал, что у него есть преимущество в 0,1 секунды. Он был быстрее весь уик-энд, так что это честная победа «Ред Булл » и Макса.

Но перед завтрашней гонкой мы в хорошем положении, и не будем забывать про «Феррари» и [Джорджа] Расселла позади нас. Гонка получится интересной.

По гоночному темпу все будет очень, очень близко. Мы не считаем, что износ шин будет очень сильным – так что это особо не скажется на темпе. Но могут повлиять другие факторы», – отметил Стелла.

