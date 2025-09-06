Андреа Стелла: «Ферстаппен был быстрее весь уик-энд»
В «Макларене» подвели итоги квалификации в Монце.
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал победу Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Италии.
«Справедливости ради стоит отметить, что Макс на протяжении всей квалификации показывал, что у него есть преимущество в 0,1 секунды. Он был быстрее весь уик-энд, так что это честная победа «Ред Булл» и Макса.
Но перед завтрашней гонкой мы в хорошем положении, и не будем забывать про «Феррари» и [Джорджа] Расселла позади нас. Гонка получится интересной.
По гоночному темпу все будет очень, очень близко. Мы не считаем, что износ шин будет очень сильным – так что это особо не скажется на темпе. Но могут повлиять другие факторы», – отметил Стелла.
Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
