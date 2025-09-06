  • Спортс
  Ландо Норрис: «Та еще квалификация, слишком много ошибок. Доволен 2-м местом»
5

Ландо Норрис: «Та еще квалификация, слишком много ошибок. Доволен 2-м местом»

Норрис доволен второй строчкой в квалификации в Монце.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги сложной квалификации к Гран-при Италии, в которой смог опередить своего напарника Оскара Пиастри. Британец уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Макс быстр весь уик-энд, и в его случае такое не удивляет.

Для меня это была та еще сессия – очень нестабильная, слишком много ошибок. Удалось собрать все воедино на последнем круге, так что я доволен вторым местом.

Я всегда оцениваю свой результат по тому, как пилотировал. Есть ощущение, что я выступал не лучшим образом, но я все равно доволен второй позицией. Случаются хорошие и плохие вещи.

Я хочу опередить всех. Это хорошая позиция перед завтрашней гонкой, я жду ее с нетерпением.

Темп по воскресеньям обычно является нашей сильной стороной, однако, уверен, будет сложно обогнать Макса. Не ожидаю никакой магии, к тому же позади «Феррари», которые, не сомневаюсь, захотят прорваться как можно скорее», – отметил Ландо.

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Михаил Ширяев
Sky Sports
