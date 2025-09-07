  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл гонку, Марк Маркес – 2-й, Бастианини принес подиум «Тек 3» Штайнера
0

MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл гонку, Марк Маркес – 2-й, Бастианини принес подиум «Тек 3» Штайнера

Алекс Маркес сдержал звездного брата в борьбе за победу в Барселоне.

Гонщик «Грезини» Алекс Маркес выиграл Гран-при Каталонии MotoGP после старта с поул-позиции и одержал вторую победу в карьере.

Алекс сдержал своего брата, лидера «Дукати» Марка Маркеса, а третьим стал Энеа Бастианини, принесший подиум «Тек 3» в первой гонке после прихода нового владельца Гюнтера Штайнера.

Напарник Маркеса-старшего Франческо Баньяя финишировал седьмым после провальной квалификации.

MotoGP

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

7 сентября 2025 года

Гонка

1. Алекс Маркес («Грезини») – 24 круга

2. Марк Маркес («Дукати») +1,740

3. Энеа Бастианини («Тек 3») +5,562

4. Педро Акоста («КТМ») +13,373

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +14,409

6. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +15,055

7. Франческо Баньяя («Дукати») +16,048

8. Лука Марини («Хонда») +16,372

9. Мигел Оливейра («Прамак») +16,937

10. Хорхе Мартин («Априлия») +18,492

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +19,489

12. Хоан Мир («Хонда») +20,159

13. Маверик Виньялес («Тек 3») +22,792

14. Джек Миллер («Прамак») +24,351

15. Фермин Альдегер («Грезини») +24,592

16. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +37,393

17. Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды») +43,202

Сошли:

Франко Морбиделли («ВР46»)

Лоренцо Савадори («Априлия»)

Алекс Ринс («Ямаха»)

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Марко Беццекки («Априлия»)

Положение в личном зачете

Топ-5

1. Марк Маркес – 487 очков

2. Алекс Маркес – 305

3. Франческо Баньяя – 237

4. Марко Беццекки – 197

5. Педро Акоста – 183

MotoGP. Гран-при Каталонии. Марк Маркес выиграл спринт, Куартараро – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Баньяя – 14-й, Алекс Маркес сошел с первого места, «Дукати» завоевала Кубок конструкторов

MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл квалификацию, Куартараро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 21-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
КТМ
Мигел Оливейра
Лука Марини
Франко Морбиделли
Аи Огура
Жоан Зарко
Брэд Биндер
Энеа Бастианини
Алекс Маркес
Тек 3
Педро Акоста
Прамак
Алеш Эспаргаро
Грезини
Джек Миллер
Марко Беццекки
Хонда MotoGP
logoФабио Куартараро
результаты
ВР46
Дукати
Гран-при Каталонии MotoGP
Алекс Ринс
Априлия
Фабио ди Джанантонио
Рауль Фернандес
Маверик Виньялес
Лоренцо Савадори
logoФранческо Баньяя
logoХоан Мир
ЛЧР
Трэкхаус Рейсинг
Фермин Альдегер
logoХорхе Мартин
logoчемпионат мира MotoGP
logoМарк Маркес
Сомкиат Чантра
Ямаха
logoГюнтер Штайнер
