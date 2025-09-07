MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл гонку, Марк Маркес – 2-й, Бастианини принес подиум «Тек 3» Штайнера
Гонщик «Грезини» Алекс Маркес выиграл Гран-при Каталонии MotoGP после старта с поул-позиции и одержал вторую победу в карьере.
Алекс сдержал своего брата, лидера «Дукати» Марка Маркеса, а третьим стал Энеа Бастианини, принесший подиум «Тек 3» в первой гонке после прихода нового владельца Гюнтера Штайнера.
Напарник Маркеса-старшего Франческо Баньяя финишировал седьмым после провальной квалификации.
Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
7 сентября 2025 года
Гонка
1. Алекс Маркес («Грезини») – 24 круга
2. Марк Маркес («Дукати») +1,740
3. Энеа Бастианини («Тек 3») +5,562
4. Педро Акоста («КТМ») +13,373
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +14,409
6. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +15,055
7. Франческо Баньяя («Дукати») +16,048
8. Лука Марини («Хонда») +16,372
9. Мигел Оливейра («Прамак») +16,937
10. Хорхе Мартин («Априлия») +18,492
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +19,489
12. Хоан Мир («Хонда») +20,159
13. Маверик Виньялес («Тек 3») +22,792
14. Джек Миллер («Прамак») +24,351
15. Фермин Альдегер («Грезини») +24,592
16. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +37,393
17. Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды») +43,202
Сошли:
Франко Морбиделли («ВР46»)
Лоренцо Савадори («Априлия»)
Алекс Ринс («Ямаха»)
Фабио ди Джанантонио («ВР46»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Марко Беццекки («Априлия»)
Положение в личном зачете
Топ-5
1. Марк Маркес – 487 очков
2. Алекс Маркес – 305
3. Франческо Баньяя – 237
4. Марко Беццекки – 197
5. Педро Акоста – 183
