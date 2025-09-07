MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл гонку, Марк Маркес – 2-й, Бастианини принес подиум «Тек 3» Штайнера

Алекс Маркес сдержал звездного брата в борьбе за победу в Барселоне.

Гонщик «Грезини» Алекс Маркес выиграл Гран-при Каталонии MotoGP после старта с поул-позиции и одержал вторую победу в карьере.

Алекс сдержал своего брата, лидера «Дукати» Марка Маркеса , а третьим стал Энеа Бастианини, принесший подиум «Тек 3» в первой гонке после прихода нового владельца Гюнтера Штайнера.

Напарник Маркеса-старшего Франческо Баньяя финишировал седьмым после провальной квалификации.

MotoGP

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

7 сентября 2025 года

Гонка

1. Алекс Маркес («Грезини») – 24 круга

2. Марк Маркес («Дукати») +1,740

3. Энеа Бастианини («Тек 3») +5,562

4. Педро Акоста («КТМ») +13,373

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +14,409

6. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +15,055

7. Франческо Баньяя («Дукати») +16,048

8. Лука Марини («Хонда») +16,372

9. Мигел Оливейра («Прамак») +16,937

10. Хорхе Мартин («Априлия») +18,492

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +19,489

12. Хоан Мир («Хонда») +20,159

13. Маверик Виньялес («Тек 3») +22,792

14. Джек Миллер («Прамак») +24,351

15. Фермин Альдегер («Грезини») +24,592

16. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +37,393

17. Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды») +43,202

Сошли:

Франко Морбиделли («ВР46»)

Лоренцо Савадори («Априлия»)

Алекс Ринс («Ямаха»)

Фабио ди Джанантонио («ВР46»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Марко Беццекки («Априлия»)

Положение в личном зачете

Топ-5

1. Марк Маркес – 487 очков

2. Алекс Маркес – 305

3. Франческо Баньяя – 237

4. Марко Беццекки – 197

5. Педро Акоста – 183

MotoGP. Гран-при Каталонии. Марк Маркес выиграл спринт, Куартараро – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Баньяя – 14-й, Алекс Маркес сошел с первого места, «Дукати» завоевала Кубок конструкторов

MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл квалификацию, Куартараро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 21-й