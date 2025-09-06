MotoGP. Гран-при Каталонии. Марк Маркес выиграл спринт, Куартараро – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Баньяя – 14-й, Алекс Маркес сошел с первого места, «Дукати» завоевала Кубок конструкторов

Маркес-старший выиграл спринт MotoGP в Барселоне, его брат упал.

Пилот «Дукати» Марк Маркес стал сильнейшим по итогам спринта на Гран-при Каталонии.

Второе место занял лидер «Ямахи» Фабио Куартараро, третьим – гонщик «ВР46» Фабио ди Джанантонио . Франческо Баньяя из «Дукати» поднялся с 21-й строчки на 14-ю.

Главный соперник Марка – его брат Алекс Маркес, выступающий за «Грезини» – стартовал с поула и лидировал, но сошел после падения. В гравии заезд завершили все представители «Априлии» и «Грезини».

«Дукати» досрочно завоевала Кубок конструкторов 2025 года.

MotoGP

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

6 сентября 2025 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 12 кругов

2. Фабио Куартараро («Ямаха») +1,299

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +3,653

4. Педро Акоста («КТМ») +5,868

5. Энеа Бастианини («Тек 3») +5,913

6. Брэд Биндер («КТМ») +5,943

7. Жоан Зарко («ЛЧР») +7,017

8. Лука Марини («Хонда») +7,346

9. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +8,488

10. Мигел Оливейра («Прамак») +8,578

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +9,788

12. Джек Миллер («Прамак») +10,165

13. Хоан Мир («Хонда») +11,593

14. Франческо Баньяя («Дукати») +14,463

15. Алекс Ринс («Ямаха») +15,936

16. Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды») +16,909

17. Маверик Виньялес («Тек 3») +17,040

18. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +22,439

Сошли:

Алекс Маркес («Грезини»)

Марко Беццекки («Априлия»)

Фермин Альдегер («Грезини»)

Лоренцо Савадори («Априлия»)

Хорхе Мартин («Априлия»)

Франко Морбиделли («ВР46»)

Положение в личном зачете

Топ-5

1. Марк Маркес – 467 очков

2. Алекс Маркес – 280

3. Франческо Баньяя – 228

4. Марко Беццекки – 197

5. Педро Акоста – 170

