MotoGP. Гран-при Каталонии. Марк Маркес выиграл спринт, Куартараро – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Баньяя – 14-й, Алекс Маркес сошел с первого места, «Дукати» завоевала Кубок конструкторов
Пилот «Дукати» Марк Маркес стал сильнейшим по итогам спринта на Гран-при Каталонии.
Второе место занял лидер «Ямахи» Фабио Куартараро, третьим – гонщик «ВР46» Фабио ди Джанантонио. Франческо Баньяя из «Дукати» поднялся с 21-й строчки на 14-ю.
Главный соперник Марка – его брат Алекс Маркес, выступающий за «Грезини» – стартовал с поула и лидировал, но сошел после падения. В гравии заезд завершили все представители «Априлии» и «Грезини».
«Дукати» досрочно завоевала Кубок конструкторов 2025 года.
Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
6 сентября 2025 года
Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») – 12 кругов
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +1,299
3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +3,653
4. Педро Акоста («КТМ») +5,868
5. Энеа Бастианини («Тек 3») +5,913
6. Брэд Биндер («КТМ») +5,943
7. Жоан Зарко («ЛЧР») +7,017
8. Лука Марини («Хонда») +7,346
9. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +8,488
10. Мигел Оливейра («Прамак») +8,578
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +9,788
12. Джек Миллер («Прамак») +10,165
13. Хоан Мир («Хонда») +11,593
14. Франческо Баньяя («Дукати») +14,463
15. Алекс Ринс («Ямаха») +15,936
16. Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды») +16,909
17. Маверик Виньялес («Тек 3») +17,040
18. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +22,439
Сошли:
Алекс Маркес («Грезини»)
Марко Беццекки («Априлия»)
Фермин Альдегер («Грезини»)
Лоренцо Савадори («Априлия»)
Хорхе Мартин («Априлия»)
Франко Морбиделли («ВР46»)
Положение в личном зачете
Топ-5
1. Марк Маркес – 467 очков
2. Алекс Маркес – 280
3. Франческо Баньяя – 228
4. Марко Беццекки – 197
5. Педро Акоста – 170
