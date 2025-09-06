MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл квалификацию, Куартараро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 21-й
Гонщик «Грезини» Алекс Маркес стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Каталонии MotoGP.
Вторую позицию забрал Фабио Куартараро из команды «Ямаха», пробившийся из первого сегмента. Третью строчку занял пилот «Дукати» Марк Маркес. Его напарник Франческо Баньяя не прошел во второй сегмент – итальянец начнет спринт и гонку 21-м.
MotoGP
Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
6 сентября 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Алекс Маркес («Грезини») – 1.37,536
2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.267
3. Марк Маркес («Дукати») +0.409
4. Франко Морбиделли («ВР46») +0.474
5. Педро Акоста («КТМ») +0.483
6. Фабио ди Джаннантонио («ВР46») +0.498
7. Жоан Зарко («ЛЧР») +0.619
8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0.630
9. Энеа Бастианини («Тек 3») +0.651
10. Лука Марини («Хонда») +0.791
11. Брэд Биндер («КТМ») +0.797
12. Марко Беццекки («Априлия») +0.825
...21. Франческо Баньяя («Дукати») – не прошел во второй сегмент
