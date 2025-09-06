MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл квалификацию, Куартараро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 21-й

Алекс Маркес взял поул на этапе MotoGP в Каталонии.

Гонщик «Грезини» Алекс Маркес стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Каталонии MotoGP .

Вторую позицию забрал Фабио Куартараро из команды «Ямаха », пробившийся из первого сегмента. Третью строчку занял пилот «Дукати» Марк Маркес. Его напарник Франческо Баньяя не прошел во второй сегмент – итальянец начнет спринт и гонку 21-м.

MotoGP

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

6 сентября 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Алекс Маркес («Грезини») – 1.37,536

2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.267

3. Марк Маркес («Дукати ») +0.409

4. Франко Морбиделли («ВР46») +0.474

5. Педро Акоста («КТМ») +0.483

6. Фабио ди Джаннантонио («ВР46») +0.498

7. Жоан Зарко («ЛЧР») +0.619

8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0.630

9. Энеа Бастианини («Тек 3») +0.651

10. Лука Марини («Хонда») +0.791

11. Брэд Биндер («КТМ») +0.797

12. Марко Беццекки («Априлия») +0.825

...21. Франческо Баньяя («Дукати») – не прошел во второй сегмент

