  • MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл квалификацию, Куартараро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 21-й
10

MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл квалификацию, Куартараро – 2-й, Марк Маркес – 3-й, Баньяя – 21-й

Алекс Маркес взял поул на этапе MotoGP в Каталонии.

Гонщик «Грезини» Алекс Маркес стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Каталонии MotoGP.

Вторую позицию забрал Фабио Куартараро из команды «Ямаха», пробившийся из первого сегмента. Третью строчку занял пилот «Дукати» Марк Маркес. Его напарник Франческо Баньяя не прошел во второй сегмент – итальянец начнет спринт и гонку 21-м.

MotoGP

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

6 сентября 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Алекс Маркес («Грезини») – 1.37,536

2. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.267

3. Марк МаркесДукати») +0.409

4. Франко Морбиделли («ВР46») +0.474

5. Педро Акоста («КТМ») +0.483

6. Фабио ди Джаннантонио («ВР46») +0.498

7. Жоан Зарко («ЛЧР») +0.619

8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +0.630

9. Энеа Бастианини («Тек 3») +0.651

10. Лука Марини («Хонда») +0.791

11. Брэд Биндер («КТМ») +0.797

12. Марко Беццекки («Априлия») +0.825

...21. Франческо Баньяя («Дукати») – не прошел во второй сегмент

Штайнер с инвесторами купил «Тек 3» и станет исполнительным директором команды MotoGP
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
