Макс Ферстаппен: «Приличная пятница, доволен машиной «Ред Булл»

Ферстаппен остался доволен тренировками в Монце.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Италии.

«Нормальная пятница. Здесь мы сильнее, и я в принципе доволен машиной.

Сессии получились непростыми – многие машины выезжали за пределы трассы, выбрасывали гравий на трек. Но в целом это приличная пятница», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Италии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 4-й

Гельмут Марко: «У «Ред Булл» очень хорошие длинные отрезки, отставание в квалификационном режиме не критичное»