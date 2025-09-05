Гельмут Марко: «У «Ред Булл» очень хорошие длинные отрезки, отставание в квалификационном режиме не критичное»

В «Ред Булл» довольны стартом уик-энда в Монце.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился мыслями после первых двух тренировок на Гран-при Италии.

«Мы очень довольны. Значительный прогресс в сравнении с прошлым годом. Длинные отрезки вышли очень хорошими, однако нам все еще нужно немного прибавить в квалификационном режиме, на «софте».

Но отставание не критичное. Если «Макларен » не блефовал, есть шанс на захватывающую борьбу. Когда отставание меньше двух десятых, это воодушевляет.

На мой взгляд, большая часть пелотона использовала максимальную мощность моторов», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.

Гран-при Италии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 4-й