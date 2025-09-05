Гельмут Марко: «У «Ред Булл» очень хорошие длинные отрезки, отставание в квалификационном режиме не критичное»
В «Ред Булл» довольны стартом уик-энда в Монце.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями после первых двух тренировок на Гран-при Италии.
«Мы очень довольны. Значительный прогресс в сравнении с прошлым годом. Длинные отрезки вышли очень хорошими, однако нам все еще нужно немного прибавить в квалификационном режиме, на «софте».
Но отставание не критичное. Если «Макларен» не блефовал, есть шанс на захватывающую борьбу. Когда отставание меньше двух десятых, это воодушевляет.
На мой взгляд, большая часть пелотона использовала максимальную мощность моторов», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.
Гран-при Италии-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
