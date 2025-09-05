«Макларен» предупредили за ранний выезд Пиастри на фаст-лейн после красных флагов
«Макларен» получил предупреждение в Монце.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри избежал спортивного штрафа после второй тренировки на Гран-при Италии.
Стюарды выписали предупреждение команде.
Лидер сезона выехал из боксов на фаст-лейн раньше официального возобновления сессии после периода красных флагов. Судьи признали нарушение, но учли, что Пиастри не мог получить спортивного преимущества в практике.
Пиастри вызван к стюардам Гран-при Италии
Оскар Пиастри: «Буду очень удивлен, если получу спортивный штраф»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости