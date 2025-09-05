«Макларен» предупредили за ранний выезд Пиастри на фаст-лейн после красных флагов

«Макларен» получил предупреждение в Монце.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри избежал спортивного штрафа после второй тренировки на Гран-при Италии.

Стюарды выписали предупреждение команде.

Лидер сезона выехал из боксов на фаст-лейн раньше официального возобновления сессии после периода красных флагов. Судьи признали нарушение, но учли, что Пиастри не мог получить спортивного преимущества в практике.

Пиастри вызван к стюардам Гран-при Италии

Оскар Пиастри: «Буду очень удивлен, если получу спортивный штраф»