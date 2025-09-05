Пиастри вызван к стюардам Гран-при Италии

Стюарды Гран-при Италии рассматривают возможное нарушение Пиастри.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри был вызван к стюардам Гран-при Италии. Причиной стало то, что Пиастри слишком рано выехал из боксов на фаст-лейн перед возобновлением сессии, когда дирекция гонки еще не дала такой команды. На тот момент вторая сессия свободных заездов была остановлена красными флагами из-за вылета Андреа Кими Антонелли .

Когда в апреле этого года во время гоночного уик-энда в Бахрейне подобное нарушение допустили гонщики «Мерседеса » Джордж Расселл и как раз Антонелли, в итоге они оба были оштрафованы потерей одного места на стартовой решетке гонки.

