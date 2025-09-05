Оскар Пиастри: «Буду очень удивлен, если получу спортивный штраф»

Пиастри не ждет штрафа за нарушение во 2-й практике в Монце.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал, что будет очень удивлен, если получит спортивный штраф за нарушение, допущенное командой во 2-й практике перед Гран-при Италии.

Пиастри выпустили из боксов на фаст-лейн чуть раньше момента, когда дирекция гонки официально дала команду о перезапуске сессии – в тот момент она была остановлена красными флагами из-за вылета Антонелли.

«Думаю, мы немного ошиблись в расчетах, нас сбили с толку сообщения на экране системы хронометража, и мы выехали из боксов чуть раньше, чем было нужно. Но я не обеспокоен.

Возможно, стюарды ограничатся предупреждением или чем-то в этом роде, но я буду очень удивлен, если получу спортивный штраф за это нарушение», – рассказал Пиастри.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!