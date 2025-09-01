Аджар получит новый трофей за 3-е место. Разбитый также останется у Изака как «символ легендарного момента»

Аджару предоставят новый кубок после инцидента во время празднования.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар впервые в карьере поднялся на подиум «Формулы-1», заняв третье место на Гран-при Нидерландов. Во время празднования француз случайно разбил трофей.

Мануфактура Royal Delft, специализирующаяся на производстве делфтского фарфора, передаст Аджару новый кубок, подтвердили организаторы гонки.

Сломанный приз также останется у Изака, поскольку является «символом легендарного момента для него».

Аджар сломал трофей за 3-е место на Гран-при Нидерландов

Изак Аджар: «Порадовал себя половиной трофея! Невероятный день, спасибо, «Рейсинг Буллз»