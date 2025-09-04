Йос Ферстаппен: «С Максом много говорили о «Мерседесе», но также о «Феррари»

Отец Ферстаппена сообщил, что обсуждал вариант с переходом Макса в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен ответил на вопрос о том, много ли времени он вместе с сыном Максом Ферстаппен потратил на разговоры о «Мерседесе ».

Лидера «Ред Булл» связывали с переходом в немецкую команду, но в итоге Макс остался в «Ред Булл».

«Много. Не сказать, что мы говорили об этом только в нынешнем году. Хотя в этом году больше, чем раньше. Кроме того, появляется много ерунды [со слухами].

Но мы также говорили о «Феррари », «Мерседесе» и «Ред Булл». Это логично. Мы всегда говорим об этом с [менеджером Ферстаппена] Раймондом Вермюленом – Макс и я, но решение за ним», – заявил Ферстаппен-старший в эфире Viaplay.

